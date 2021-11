O argentino Lionel Messi conquistou hoje pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

Messi venceu o troféu em 2009, quando era só responsabilidade do France Football, em 2010, 2011, 2012 e 2015, numa associação da revista francesa à FIFA, e ainda em 2019, de novo sem a chancela da organização que superintende o futebol mundial.

O avançado, agora ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, conduziu a Argentina à vitória na Copa América, selada em pleno Maracanã, com um triunfo sobre o Brasil por 1-0, numa prova em que foi o melhor jogador, marcador e ‘rei’ das assistências, além de totalista (630 minutos).

A juntar ao sucesso da Argentina, Messi, de 34 anos, ainda venceu a Taça do Rei e foi o melhor marcador da Liga espanhola, pela oitava vez, na despedida do FC Barcelona.

Já ao serviço do clube francês, o argentino tem quatro golos em 11 jogos nas diferentes competições, liderando o campeonato e com o apuramento já garantido para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.

No segundo lugar ficou o avançado Robert Lewandowski, do Bayern Munique, que também foi eleito avançado do ano, enquanto o ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, escolhido como clube do ano, foi terceiro.

Quanto aos outros troféus masculinos, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, que no verão trocou o AC Milan pelos franceses do Paris Saint-Germain, arrebatou o prémio para melhor guarda-redes (Troféu Yashin) e o espanhol Pedri, do FC Barcelona, o de melhor jogador de menos de 21 anos (Troféu Kopa).

Por seu lado, a espanhola Alexia Putellas, que alinha no FC Barcelona, conquistou a Bola de Ouro feminina, sucedendo à norte-americana Megan Rapinoe.

Cristiano Ronaldo falha pódio pela primeira vez desde 2010

O futebolista português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou hoje pela primeira vez desde 2010 fora do pódio do prémio da revista francesa France Football, ao ser sexto na edição de 2021.

Ronaldo, de 36 anos, que no verão trocou os italianos da Juventus pelos ingleses do Manchester United, não ficava fora do pódio desde 2010, ano em que os três primeiros lugares foram ocupados por jogadores do FC Barcelona (Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández).

O internacional português, formado no Sporting e que jogou também no Real Madrid e na Juventus, ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, foi segundo em 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018 e, ficou em terceiro em 2019.

Em 2020, a Bola de Ouro não foi entregue por decisão da revista, devido à pandemia de covid-19.

Na edição deste ano, Bruno Fernandes (Manchester United) foi 21.º, em igualdade com o argentino Lautaro Martínez, enquanto Rúben Dias (Manchester City) foi 26.º, também em igualdade com o espanhol Gerard Moreno e o italiano Nicolò Barella.

Nuno Mendes em quarto no Troféu Kopa do France Football

Antes, Nuno Mendes, de 19 anos, ficou em quarto no Troféu Kopa da revista francesa France Football, galardão para o melhor futebolista do Mundo em 2021 com menos de 21 anos.

O lateral esquerdo português, que no último defeso trocou o Sporting pelos franceses do Paris Saint-Germain, foi batido pelo espanhol Pedri, do FC Barcelona, que venceu o prémio, pelo inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e pelo alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), segundo e terceiro, respetivamente.

Nuno Mendes assumiu a titularidade e ajudou o Sporting a conquistar o campeonato nacional e a Taça da Liga na época 2020/2021, para além da Supertaça.

O jovem defesa já chegou à seleção nacional e esta época, no PSG, alinhou em 12 jogos nas diferentes competições.

O Prémio do France Football para jogadores com menos de 21 anos homenageia Raymond Kopa - falecido em 2017 com 85 anos -, que foi um dos melhores jogadores franceses da história, venceu a Bola de Ouro em 1958 e jogou no Angers, Reims e Real Madrid.

O francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, foi o vencedor da primeira edição do prémio, em 2018, enquanto em 2019 foi o holandês Matthijs de Ligt, atualmente na Juventus, a triunfar.

Em 2019, o português João Félix, que joga no Atlético Madrid, ficou em terceiro lugar.

