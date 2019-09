4 - Futebol, a nova política

“O futebol pode ser uma lente, uma forma de lidar com as coisas. Os jovens entendem futebol, mas não política. O futebol está a substituir política. Basta ver o exemplo de quando o Leganés fez uma camisola para alertar contra a violência de género, a política da Adidas para combater o plástico nos oceanos, o que Sterling está a fazer no Reino Unido contra o racismo… os jovens são tão pouco afetados pela política, estão tão fartos de políticos que o desporto está a fazer isso. O futebol tem um papel, pode unir pessoas. Há muita gente que não concorda com o Brexit porque não consegue imaginar um momento em que estará tudo dividido. Eles não acreditam nisso. O futebol pode fazer muito, é muito poderoso”.

5 - “Se tens menos de 30, tudo o que sabes de futebol foi através dos jogos”

“Adoro o facto de que o meu filho ande comigo pela rua a usar a camisola do PSG com o nome do Zlatan. Ele não apoia o Paris Saint-Germain. Ele é fã do Zlatan, ele é adepto do Manchester United. O Manchester United é o mais importante do seu pequeno mundo, mas ele vai vestir uma camisola da seleção belga, do Atlético Madrid. Ele adora clubes, ele adora futebol, adora a muralha amarela do Borussia Dortmund. A primeira vez que viu o estádio do Tottenham foi no FIFA, e quando foi lá disse "nós já jogámos aqui no FIFA". O Football Manager também, ensina-te tanto sobre os jovens jogadores, deixa-te tão atento aos talentos. Depois segues a carreira deles. Tudo isso torna o jogo ainda mais excitante”.

6 - Não pode haver um jogo do mundo se ignorarmos 50% do mundo

“Neste momento, o mais importante no futebol é o futebol feminino. Achamos que é uma parte do futebol que as pessoas ainda têm muito por descobrir. Há este lado que muitas pessoas ainda não viram, achamos que nunca pode ser o belo jogo se não houver paridade, e não pode haver um jogo do mundo se ignorarmos 50% do mundo. Estes são os novos super atletas. Têm histórias, melhores que muitos homens, histórias de superação para estarem onde estão”.

7 - Futebol feminino, é futebol.

“Agora há histórias, jogadoras de quem as pessoas não gostam. As pessoas não gostaram da Alex Morgan, da seleção norte-americana, no Mundial. Isso é bom, é a textura, é a riqueza do jogo. Não podemos paternalizar e dizer “mas que bom”. É futebol a sério, futebol feminino é futebol”