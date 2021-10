Ouça aqui os episódios especiais do Bola ao Ar dedicados à antevisão da NBA:

O episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, é, na verdade, duplo: a antevisão daquilo que podemos esperar das equipas que compõem as conferências Este e Oeste da melhor liga de basquetebol do mundo é feita pelos anfitriões habituais (João Dinis e Ricardo Brito Reis), no ano em que, pela primeira vez, um português (Neemias Queta) poderá pisar os pavilhões num jogo oficial da NBA.