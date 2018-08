O português Joaquim Silva (Caja Rural) tornou-se hoje o primeiro desistente da 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao abandonar no decorrer da primeira etapa.

Companheiro de equipa do líder da prova, o também português Rafael Reis, Joaquim Silva abandonou, de acordo com a organização, quando estavam decorridos cerca de 125 quilómetros dos 198,1 que ligam Alcácer do Sal a Albufeira.

O português, que se mudou este ano para a equipa espanhola, foi pré-convocado para a Volta a Espanha, que se disputa de 24 de agosto a 15 de setembro.