Há cinco anos o país engalanava-se para assistir à segunda final da história da Seleção Nacional de futebol sénior. 12 anos depois do malfadado Euro 2004, os portugueses espalhados pelo mundo tinham os olhos postos em Paris, onde a equipa das quinas defrontava a sua congénere francesa. Da lesão e lágrimas de Cristiano Ronaldo, ao golo de Éder, talvez um dos momentos mais inesperados - pelo menos aos olhos do grande público - da história do futebol, hoje marca-se o aniversário de um dos momentos altos do desporto português.

Reveja aqui o episódio sobre o golo de Éder do documentário "Chegámos Lá, Cambada", produzido pela MadreMedia, que é uma viagem pelo percurso da Seleção Nacional de 1986 até 2016. Para rever outros momentos altos (e baixos) da Seleção Nacional, recorde aqui a série "Chegámos Lá, Cambada", que em 8 episódios liga o golo de Carlos Manuel na Alemanha, que nos anos 80 apurou a equipa das quinas para o Mundial do México em 1986, ao golo de Éder em Paris, em 2016.