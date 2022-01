No episódio de hoje, recordou-se a conversa com Neemias Queta no final da semana passada e discutiu-se o seu contrato. É que depois dos seus primeiros pontos a jogar com os melhores do mundo, o jogador luso voltou à G League nesta madrugada — para mostrar com 22 pontos e 11 ressaltos que na piscina dos pequenos, é grande.

Depois, para gáudio de João Dinis, abordou-se a corrida ao prémio MVP. Com o principal nome (Kevin Durant) de fora nas próximas semanas, será engraçado ver a extensa lista dos restantes candidatos a dar corda aos seus números (e à MVP Ladder do site oficial da NBA). A bola laranja está agora nas mãos de Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, DeMar DeRozan, Stephen Curry, Ja Morant e LeBron James.

Mas porque o basquetebol não vive só de triplos e de afundanços, falou-se ainda sobre o facto de os Dallas Mavericks serem neste momento uma das melhores defesas da NBA.

