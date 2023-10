Há cerca de duas semanas, dois episódios que envolveram dois jogadores de futebol trouxeram à ribalta este tipo de problemas. Beka Beka, um jovem futebolista do Nice, de apenas 22 anos e tido como uma das maiores promessas francesas, ameaçou saltar de uma ponte, supostamente devido a um desgosto amoroso, que o levou a entrar num grave caso de depressão, de acordo com informações da imprensa gaulesa.

Uns dias antes tinha sido a vez de de Alisson, médio do São Paulo, de 30 anos, assumir que esteve perto do suicídio, algo que apanhou o Brasil desprevenido.

Em Portugal, o caso que chocou o universo futebolístico foi o de Robert Enke, guarda-redes que passou pelo Benfica e que se matou em 2009, já quando representava o Hannover, da Alemanhã. Viveu uma depressão durante antes, que sempre escondeu. Mais recentemente foi a vez de Florentino Luís, médio dos encarnados, assumir que viveu tempos complicados na temporada 2020/2021, quando representou o Mónaco, tendo recorrido aos serviços de uma psicóloga.

Resumidamente, o dinheiro não é, definitivamente, tudo.

Que o diga Nilmar, visto como um dos jogadores brasileiros com mais talento no início do novo milénio. Destacou-se cedo no Internacional de Porto Alegre e logo começaram a chover convites da Europa. A sua carreira, contudo, acabou por terminar bem mais cedo do que o esperado, tudo devido a uma depressão, como relata ao SAPO24.

“O dinheiro? Se não temos vontade sequer para levantar do sofá, para que serve o dinheiro? É quase inexplicável, pode acontecer de um momento para o outro. Eu comparo muito a depressão a um pote. Ele enche, enche de água e quando chega a cima rebenta. Eu enchi, enchi e acabei por rebentar. Enchi porque guardava tudo para mim, não falava sequer com a minha mulher e depois os clubes não estavam preparados para estas situações e muitos também ainda não estão”, começou por relatar Nilmar, dando exemplos do que pode levar os futebolistas a este tipo de situações.

“Muitas pessoas podem pensar que a vida de um futebolista, principalmente os que jogam nos principais clubes, é um paraíso, mas não é. Acreditem que não é. Muitas vezes, a grande maioria, está num país estranho, totalmente sozinhos. Só nos treinos e nos jogos é que nos divertimos, de resto estamos em casa, sozinhos, porque na grande maioria das vezes também não podemos ir para as ruas, para um restaurante, porque os adeptos e fãs não dão sossego. Assim, esses futebolistas passam a vida fechados em casa, com muita solidão. O estar longe da família, dos amigos, durante muito tempo, pode ser o princípio de algo assim. É o início do encher do tal pote que depois vai rebentar”, salientou o brasileiro que terminou a carreira aos 33 anos, algo que ninguém fazia prever, tal o talento.

“Já não sentia vontade sequer para treinar, só chorava. Percebi muito tarde o que se passava comigo. Nós também temos de saber dar o grito de alerta, mas os clubes têm também de estar atentos, não somos todos iguais. Os jogadores precisam de ajuda, tal como um médico, um professor. A cabeça é um mundo de problemas, se não for bem tratada”, completou.

Relatos como os de Nilmar têm sido cada vez mais recorrentes, não apenas no futebol, mas em todos os desportos de alta competição. Jorge Guerreiro, mental coach de alta performance e doutorado em psicologia desportiva nos Estados Unidos, tenta também explicar a sua visão neste tipo de episódios.

Sindicato dos Jogadores atento

Refira-se que o Sindicato de Jogadores em Portugal tem acompanhado de perto esta questão da saúde mental dos futebolistas no nosso país, com inúmeras campanhas, lado a lado com a Ordem dos Psicólogos ou ainda a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, com quem lançou um guia prático sobre saúde mental, no qual os futebolistas podem consultar algumas das formas de perturbação mais frequentes.

Neste guia prático, para cada um dos 11 problemas associados à profissão de futebolista e potencialmente causadores de perturbação mental, é apresentada uma evidência associada, sinais de manifestação e conselhos para reverter a situação.

Saliente-se que a saúde mental é uma parte integrante da saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) define-a como “o estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, pode lidar com o stress habitual do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva e frutífera, e é capaz de contribuir para a comunidade em que se insere”.

O Sindicato dos Jogadores e a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto lançaram o projeto de promoção e prevenção da saúde mental do jogador profissional de futebol, com o objetivo de quebrar o tabu, fazendo um diagnóstico objetivo e implementando um programa de assistência aos jogadores e jogadoras.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses, com quem o Sindicato celebrou um protocolo de colaboração inicialmente em 2019, participou, igualmente, no trabalho de revisão dos conteúdos deste guia.