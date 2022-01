No episódio desta semana, uns emocionados Ricardo Brito Reis e João Dinis comentaram a grande exibição de Neemias Queta na última madrugada e não esconderam todo o seu orgulho e amor pelo poste português.

A noite mágica de Quetão: 24 minutos, 11 pontos, cinco ressaltos, uma assistência, um roubo de bola, quatro faltas e uma energia contagiante. Na opinião dos anfitriões, dificilmente se podia exigir ou pedir mais.

A conversa, contudo, não se alimentou apenas do 'gigante' de 2,13m do Vale da Amoreira — é que convém não esquecer que por estes dias também tivemos o regresso de Klay Thompson ao fim de 914 dias (!) afastado por lesão.

