Os jogadores da seleção nacional da Islândia homenagearam o guarda-redes Carl Ikeme, jogador no Wolverhampton e internacional da Nigéria, que não foi ao Mundial2018 por estar a fazer tratamento para ultrapassar leucemia.

Jon Bodvarsson, ex-companheiro de Ikeme no Wolverhampton e hoje jogador no Reading, publicou no Twitter uma fotografia em que a seleção da Islândia aparece com uma camisola com o nome do guarda-redes que devia jogar pela Nigéria. "Todos na seleção da Islândia estão contigo!", lê-se.

Este gesto foi uma ideia de Bodvarsson, avançado do Wolverhampton, que foi acompanhado por todos os membros da equipa islandesa. "Desejamos-lhe tudo de bom, somos uma ótima família", disse o capitão, Aron Gunnarsson. O treinador da Islândia, Heimir Hallgrimssson, referiu que o gesto mostra que há coisas "muito maiores que o futebol", conta o El País.

Ikeme descobriu a doença em julho de 2017. Na altura, o Wolverhampton partilhou a notícia no Twitter.

"É com grande tristeza que o Wolves informa que Carl Ikeme foi diagnosticado com leucemia aguda".

O jogador de 32 anos foi diagnosticado com leucemia após um exame de rotina ao sangue . Desde então, o jogador nascido em Inglaterra mas internacional pela Nigéria (10 internacionalizações), luta para superar a doença, pelo que não pôde ser selecionado para o Mundial2018.

O Wolverhampton é treinado atualmente por um português, Nuno Espírito Santo, ex-treinador do Rio Ave, FC Porto e Valência. Estão no clube inglês alguns jogadores portugueses: Ivan Cavaleiro, Diogo Jota, Rúben Neves, Hélder Costa, Rúben Vinagre e Roderick Miranda.