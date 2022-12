Os clubes nacionais entraram no espírito da quadra. Juntaram atletas, de hoje e do passado, e brindaram os seus adeptos com a magia do Natal. Veja alguns dos vídeos.

Sporting Os leões partilharam as mensagens dos jogadores "para a Família Sportinguista". Sporting de Braga O Sporting de Braga juntou a magia à mesa de Natal. FC Porto O azuis e brancos foram à procura "do verdadeiro sentido do Natal". Benfica O Benfica decidiu juntar jovens das várias equipas da formação e chamou também Morato, defesa-central da equipa principal, para montar a árvore de Natal no centro de treinos. Boavista O encontro da Pantera com o Pai Natal... Vizela Tudo pronto para a Consoada? O Vizela já está. Estoril Praia O realizar de um sonho do João. Casa Pia Porque o Natal é das crianças... Rio Ave A mensagem de Natal do presidente. Famalicão Um pedido especial do Famalicão ao Pai Natal. Vitória SC O Natal dos Afonsinhos