“Estou muito feliz por ficar em França, em Paris, a minha cidade. Espero continuar a fazer o que mais amo fazer, que é jogar futebol e ganhar títulos”, descreveu o ‘astro’ gaulês, colega dos portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes nos parisienses.

As declarações foram prestadas numa cerimónia no Parc des Princes, com a presença do presidente do ‘PSG’, Nasser Al-Khelaïfi, pouco antes do encontro dos campeões de França com o Metz, da última jornada da Liga francesa.

“Tenho uma boa notícia para vos dar”, declarou o qatari, no momento improvisado em cima de um palanque colocado na relva, a que se seguiu um espetáculo pirotécnico.

O avançado de 23 anos, considerado um dos melhores praticantes da atualidade, terminava contrato no final de junho e durante toda a temporada 2021/22 foi apontado aos ‘merengues’.

A novela já durava há vários meses, certamente demasiados para os adeptos da equipa da capital francesa, que puderam respirar aliviados neste sábado, poucas horas antes do último jogo dos parisienses na Ligue 1 2021-2022, contra o Metz.

A imprensa especializada da França e da Espanha concordou neste sábado nas suas edições na internet. L'Équipe, Marca, Le Parisien-Aujourd'hui en France e RMC estamparam o "sim" de Mbappé ao PSG e, portanto, o seu "não" implícito ao Real Madrid.

De acordo com diversos meios de comunicação, Mbappé já comunicou a sua decisão ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que já tinha tentado comprar o passe do atacante há um ano, sem sucesso.

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, não escondeu a sua raiva numa mensagem no Twitter: "O que o PSG vai fazer ao renovar com Mbappé com grandes quantias de dinheiro (falta saber onde e como ele os paga) depois de registar perdas de cerca de 700 milhões de euros nas últimas temporadas e ter mais de 600 milhões de euros em salários é um INSULTO ao futebol. (O presidente do PSG, Nasser) Al Khelafi é tão perigoso quanto a Superliga".

Por fim, Kylian Mbappé, nascido há 23 anos em Bondy (perto de Paris), optou pela continuidade e por ser fiel ao clube que o contratou em 2017, "quando ainda não era ninguém", segundo as próprias palavras do jogador em maio de 2021.