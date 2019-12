“Será especial para mim jogar contra ele. Defrontei-o inúmeras vezes. Respeitava-o imenso como jogador e agora como treinador. É o melhor treinador do mundo”, disse o francês, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Athletic Bilbau, para a 18.ª jornada da Liga espanhola.

Zidane retribuiu o elogio a Guardiola, que confessou a sua admiração pelo francês, definindo-o como “um dos melhores” treinadores no futebol atual, após o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou o frente a frente entre Real Madrid e Manchester City.

“Ele demonstrou sê-lo [o melhor] durante toda a sua carreira de treinador e, obviamente, fico satisfeito de poder jogar contra ele. Estamos todos satisfeitos por poder defrontar a sua equipa”, prosseguiu ‘Zizou’.

O Real Madrid vai lutar por um lugar nos quartos de final da ‘Champions’, competição que Zidane já conquistou três vezes como treinador, diante dos ingleses, nos dias 26 de fevereiro e 17 de março.