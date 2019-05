“Alimentámos o sonho [do título], estivemos a lutar até sete jornadas do fim, mas a partir de determinada altura o nosso rendimento caiu, não fomos consistentes e os nossos adversários foram melhores, nomeadamente, o nosso mais direto adversário [Sporting] que teve uma reta final muito boa, com um jogador em grande evidência [Bruno Fernandes]. Agora temos que analisar e corrigir alguns erros para não voltar a cometê-los no futuro”, disse.

O técnico, que fez questão de dar os parabéns à equipa feminina de futebol do Braga pela “conquista histórica” do título nacional, disse esperar “um Boavista motivado, que tem a expectativa de jogar com a casa cheia”, mas garantiu uma equipa do Sporting de Braga no Bessa “competitiva, como sempre”.

“Na época passada, fizemos um quarto lugar com 75 pontos, este ano temos 64 e queremos mais, mas assumo este quarto lugar”, disse.

Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga, com 64 pontos, e Boavista, 11.º, com 38, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto.