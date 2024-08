“Abrantes será o centro do mundo durante cerca de um mês, porque [recebe] três das mais importantes provas do Agility, que serão os campeonatos do mundo em júnior e sénior, os campeonatos da Europa e o campeonato do mundo de Border Collie, ou seja, o campeonato dedicado a uma raça”, disse hoje à Lusa Ezequiel Sousa, presidente do Clube Cinófilo do Alentejo (CCA), entidade organizadora, antecipando a presença em competição de 2.500 binómios (homem/mulher e um cão).

O evento desportivo inicia-se com o Mundial de Agilty, de 09 a 13 de julho, com cerca de 1.100 participantes, prossegue com o Open Europeu, entre os dias 16 a 20, com previsão de 700 participantes, e finalizará com o mundial de Border Collies, de 23 a 27, também com cerca de 700 equipas participantes.

As provas na cidade de Abrantes, no distrito de Santarém, salientou Ezequiel Sousa, "vão obrigar a uma grande logística, em que será necessário ter cerca de 150 pessoas a trabalhar, e com quatro pistas em simultâneo".

“Para o clube e para Portugal é o evento maior que algum dia podíamos ter feito. É um evento enorme, que não sabemos daqui a quantos anos mais poderemos cá ter só um deles, quanto mais os três em conjunto. É algo grandioso fazer de Portugal e, neste caso de Abrantes, a capital mundial do Agility durante quase um mês”, frisou Ezequiel Sousa.

Agility é um desporto competitivo que se caracteriza por ser uma prova de destreza canina em que o dono dirige o seu cão por uma série de obstáculos, e em que o objetivo é terminar a prova sem cometer infrações e no menor tempo possível.

A organização do Open Europeu de Agility, cuja realização já havia sido atribuída a Portugal em 2021, acabaria por ser adiada devido à pandemia de covid-19, tendo agora sido confirmada para Abrantes, em 2025.

“Eu acho que vai ser um evento extraordinário para a nossa região, é um grande desafio, e vai ser uma grande responsabilidade”, afirmou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.

Segundo o autarca, terão de ser criadas “zonas para autocaravanas, zonas de duches e de alimentação”, entre outras, que ofereçam “condições estruturais e infraestruturais capazes de responder com dignidade a um evento desta dimensão”.

O autarca salientou ainda o potencial de retorno económico, mas alertou que “Abrantes não vai ter capacidade suficiente de resposta” em termos de alojamento.

“Eu digo em Abrantes e em todo o território, porque Abrantes não vai ter capacidade suficiente de hotelaria para responder a um evento desta dimensão, seguramente os hotéis aqui na região vão estar todos ocupados, desde que aceitem cães”, notou.

Ezequiel Sousa indicou ainda que a preparação para o evento vai começar já em setembro, com o CCA a acolher em Beja, cidade onde tem a sua sede, o Mundial de Agiliy para pessoas com deficiência e cães sem raça.