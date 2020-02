Após dois jogos sem vencer na ‘Serie A’, os ‘rossoneri’ retomaram o caminho dos triunfos graças a um tento do internacional croata Ante Rebic, aos 25 minutos, na sequência de um cruzamento do espanhol Samu Castillejo.

O avançado internacional sub-21 português Rafael Leão começou a partida no banco de suplentes do AC Milan e foi lançado pelo técnico Stefano Pioli aos 88 minutos.

O AC Milan subiu ao oitavo lugar, com 35 pontos, os mesmos do Parma, sétimo, e do Verona, sexto e que ocupa a última posição que dá acesso à Liga Europa da próxima temporada.

Já o Torino somou a quinta derrota consecutiva e segue no 14.º lugar da ‘Serie A’, que é liderada pela Juventus, do internacional português Cristiano Ronaldo, com mais um ponto do que a Lazio.