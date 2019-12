Na sétima sessão do julgamento do ataque à academia, com 44 arguidos, entre eles o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, que hoje marca presença na sala de audiências, Ricardo Gonçalves esclareceu que as imagens recolhidas em 15 de maio de 2018, dia da invasão, foram todas recolhidas.

O que aconteceu, explicou, foi que, nesse dia, um problema técnico, originado pela ativação do alarme de incêndio durante a invasão, fez com que houvesse uma “falha de comunicação entre os servidores e a máquina” em que se visualizam as imagens.

“As imagens estavam lá, só não conseguimos visualizar”, naquele momento, esclareceu.

Ricardo Gonçalves afirmou que a situação acabaria por ser resolvida com a intervenção de elementos do departamento de informático do Sporting e da GNR, o que levou algum tempo, razão pela qual só às 05:00 de 16 de maio de 2018 é que as imagens chegaram até à investigação.

Em 15 de maio do ano passado, durante o primeiro treino da equipa de futebol do Sporting, após a derrota na Madeira com o Marítimo, por 2-1, cerca de 40 adeptos ‘leoninos’ encapuzados invadiram a academia do clube, em Alcochete, e agrediram vários jogadores, bem como o então treinador, Jorge Jesus, e outros membros da equipa técnica.