"Sentimos que os clubes da II Liga foram marginalizados e as consequências desta decisão são irreparáveis: direitos de televisão, transferências e até a verdade desportiva", considera a ‘briosa’, em comunicado enviado à agência Lusa.

A direção liderada por Pedro Roxo não concorda com a decisão do Governo, salientando que o clube, os associados e adeptos, parceiros, patrocinadores, jogadores e trabalhadores saem "lesados com a não continuação da competição".

Para a Académica, a decisão anunciada retirou aos ‘estudantes’ “legítimas expectativas” e prejudicou “gravemente" o clube.

"Temos todas as condições, humanas e físicas, para assegurar o cumprimento das normas da Direção Geral da Saúde no que à realização de jogos diz respeito", frisa o clube.

No comunicado, a ‘briosa’ demarca-se também de um comunicado de vários clubes da II Liga, que agradeceram o empenho dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FFP), Fernando Gomes, e da Liga de Clubes, Pedro Proença, face à suspensão do campeonato devido à pandemia da covid-19.