Quatro pilotos feridos, dois a inspirar alguns cuidados, foi o resultado de um acidente registado hoje na primeira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da etapa de Vila Real.

Fonte da Proteção Civil disse Lusa que “houve necessidade de assistir quatro pilotos, tendo dois sido transportados ao Hospital de Vila Real”.

Oficialmente, a direção da prova ainda não tinha confirmado quais os pilotos que necessitaram de assistência médica.

O acidente aconteceu nos primeiros metros da corrida, depois de um toque entre os Volkswagen do britânico Robert Huff e do marroquino Mehdi Bennani, que estavam na frente, provocando uma ‘carambola’ entre os carros que se seguiam.

Os Volkswagen ficaram muito danificados, assim como o Honda de James Thompson.

A corrida foi suspensa e houve entrada em pista de duas ambulâncias e das equipas médicas que prestaram a primeira assistência aos pilotos, com dois deles a serem transportados até ao hospital, onde serão submetidos a exames complementares.

O WTCR é a prova rainha do fim de semana de corridas em Vila Real, a quinta das 10 que pontuam para a Taça do Mundo de Carros de Turismo.

Ao longo de um percurso de 4,79 km e 11 voltas, as ruas de Vila Real recebem a quinta de dez provas do calendário de 2018 WTCR, designação da nova competição que resultou da fusão entre o mundial de carros de turismo (WTCC) e o TCR International Series, assumindo a designação de Taça do Mundo e que tem a chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Num recorde de 27 pilotos nas ruas de Vila Real, onze dos quais estreia absoluta neste histórico circuito citadino, estão dois portugueses: Edgar Florindo e José Rodrigues (wild card). Tiago Monteiro fica de fora da etapa portuguesa uma vez que está na fase final da sua recuperação após o grave acidente numa sessão de testes da Honda, em setembro de 2017, em Barcelona.