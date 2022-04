Não foi divulgado oficialmente o valor do acordo, em conformidade com o regime de confidencialidade, mas de acordo com a imprensa catalã, o valor total é de 435 milhões de euros.

O acordo, anunciado a 15 de março, permite ao Spotify colocar o nome nas camisolas de jogo das primeiras equipas masculinas e femininas até 2026 (240 milhões de euros), das camisolas de treino até 2025 (15 milhões de euros), do estádio Camp Nou até 2026 (20 milhões de euros) e tem opção para as próximas oito temporadas (2026-2034) por 160 milhões de euros.

A empresa sueca poderá ainda beneficiar de outras vantagens segundo a imprensa catalã, como a criação de um torneio de verão em seu nome, o patrocínio de camisolas juvenis, bilhetes VIP para os jogos do Barça, e poderá colocar o nome na sala de imprensa, na zona mista e nos bancos.

A votação do acordo pelo clube hoje foi a primeira online da história do clube catalão, com 901 dos 4.478 representantes dos sócios a inscreverem-se para participar, tendo 625 aprovado o acordo, 49 votado contra e 27 votado em branco.

“Este é um dos melhores contratos da história do Barça”, disse o presidente Joan Laporta durante a assembleia geral extraordinária realizada no domingo.

O atual patrocinador da primeira equipa masculina, a gigante japonesa de comércio eletrónico Rakuten, irá ver o contrato com o clube terminar em 30 de junho, assim como o da primeira equipa feminina, a empresa de ferramentas DIY Stanley.

“Um dos compromissos do Spotify é oferecer em breve a plataforma no idioma catalão. É uma empresa sensível aos valores e ao idioma do Barça”, afirmou Laporta.

Juli Guiu, outro gerente do clube, também disse que o clube está em negociações com o gigante sueco para dar descontos aos adeptos do Barça na assinatura paga do Spotify.