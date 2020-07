Lallana, cujo contrato está prestes a expirar, disputou 178 jogos ao serviço do Liverpool e marcou 22 golos, após a sua transferência do Southampton em junho de 2014, e deixa os ‘reds’ com o estatuto de campeão inglês, europeu e mundial de clubes.

O seu último jogo será frente ao Newcastle, no domingo, na 38.ª e última jornada da I Liga inglesa, após o qual irá procurar um novo desafio para a sua carreira.