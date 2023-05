“O Sporting Clube de Portugal informa que apenas vendeu ao SL Benfica os 2500 bilhetes previstos para o dérbi deste domingo. Todos os outros bilhetes foram exclusivos para Sócios do Clube. O Sporting CP reforça que é alheio a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não Sócios”, explicaram os ‘leões’, em comunicado.

No entanto, vários adeptos afetos à formação ‘encarnada’ surgiram nas bancadas do Estádio José Alvalade, em Lisboa, tendo sido encaminhados para uma zona colada ao setor para o qual o Sporting disponibilizou os 2.500 bilhetes ao Benfica, por segurança.

“Por indicação das forças de segurança, os adeptos do SL Benfica que se encontravam fora da zona que lhes era destinada foram encaminhados para a bancada lateral. O Sporting CP lamenta o constrangimento, mesmo sendo alheio à venda de bilhetes a não Sócios e à presença de adeptos adversários na bancada lateral”, frisou o emblema ‘leonino’.

O Benfica, líder da I Liga de futebol, com 83 pontos, pode sagrar-se campeão hoje, em caso de triunfo no reduto do eterno rival, quarto classificado, com 70, em duelo da 33.ª ronda da prova, que conta com a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.