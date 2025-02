A voz de Zeca Afonso ouviu-se este fim de semana em Espanha, enquanto os ultras do Bétis saiam do Estádio, depois de ter passado o jogo a evocar cânticos e símbolos fascistas, avança o jornal O Jogo.

O encontro da La Liga teve uma reviravolta que acabou com os sevilhanos derrotados, o que só intensificou a fúria dos adeptos do Béltis. Fonsi Loaiza, jornalista espanhol, chama-lhes de “ultrafascistas”, numa publicação na rede social X, e lamenta a sua “impunidade”.

No entanto, a equipa do Celta de Vigo não ficou indiferente com o que se tinha passado nas bancadas, e, por isso, transmitiu a música "Grândola, Vila Morena", símbolo da liberdade e da contestação anti-fascista, enquanto os ultras do Bétis saiam do estádio.