Vários adeptos do Paris Saint-Germain, acusados de violência em confrontos em 2016 com adeptos do Reims, foram esta quarta-feira condenados por um tribunal de Troyes a penas que vão até aos dez meses de prisão efetiva.

De acordo com fonte do tribunal, 12 dos adeptos foram condenados a penas que vão desde os seis meses de prisão suspensa até aos dez meses de prisão efetiva, e um outro condenado a uma multa de 90 dias. Cada adepto terá ainda de pagar uma multa de 500 euros e a proibição de permanência em Aube, zona da França que tem como capital Troyes e pertence à região de Champanhe-Ardenas. A Procuradoria de Troyes pedia um ano de prisão efetiva para os 13 adeptos. Nos incidentes, em 16 de abril de 2016, os adeptos parisienses, presentes a convite dos apoiantes do Troyes, atiraram guarda-chuvas, cadeiras e tacos de bilhar, em confrontos com adeptos de Reims em Sainte-Savine. Os adeptos do Paris Saint-Germain negaram as acusações de “participação em grupo para atividades violentas”, “violência agravada” ou “violência em grupo”, e o advogado Damien Broussier defendeu que os mesmos foram indiciados por serem parisienses.