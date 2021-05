Um pequeno grupo de adeptos da claque Torcida Verde foi esta segunda-feira atacado por uma dezena de indivíduos encapuzados alegadamente com ligações à claque Diabos Vermelhos, afeta ao Benfica.

O Record avança que o grupo se deslocou para o local em duas viaturas ligeiras e uma moto. O líder da Torcida Verde, Luís Carlos afirmou ao desportivo que vão ser acionados os mecanismos ao dispor da claque, junto do Sporting e do Ministério Público.

Segundo o Observador, o confronto deu-se quando os elementos da Torcida estariam a colocar uma tarja numa zona perto da rotunda do Leão, nas imediações do Pavilhão João Rocha, e há pelo menos um ferido.

O Sporting já reagiu em comunicado no site oficial do clube e repudiou veemente "os atos de violência gratuita" desencadeados por um grupo de adeptos do "clube rival". Os leões enfatizam que o "desporto é e deve ser um espaço saudável e não de agressão" e que a claque tem todo o seu apoio.

A mensagem na íntegra:

O Sporting Clube de Portugal repudia veemente os actos de violência gratuita contra a Torcida Verde desencadeados por um grupo de adeptos do clube rival.

Situações desta natureza não dignificam o Desporto nacional nem são representativas do Futebol em particular. O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português.

O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio.

É importante que as entidades competentes e que o mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam.

Estes não são os valores que queremos para o Desporto nacional. Estes não são os valores que representam o ADN do Sporting CP.

À Torcida Verde, todo o nosso apoio.

Onde vai um, vão todos.