A bancada onde estavam os adeptos do Vitesse, no estádio Goffertstadion, colapsou no momento em que se festejava a vitória do clube que visitou a casa do Nijmegen.

O Vitesse venceu este domingo o Nijmegen por 1-0, em jogo do campeonato holandês. No final da partida, a equipa dirigiu-se perto dos adeptos, enquanto estes cantavam e saltavam na bancada — que acabou por colapsar. Apesar do susto, não foram registados feridos. Veja aqui o vídeo do momento: