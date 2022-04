Esta fase, de seleção aleatória e a decorrer através dos canais da FIFA, permite, pela primeira vez, a opção de compra para dois jogos diários, face ao caráter compacto do Mundial e à proximidade existente entre os oito estádios.

Os adeptos podem voltar a solicitar bilhetes para jogos individuais ou pacotes para quatro estádios.

À semelhança da política de gestão de bilhetes da FIFA vigente nas últimas edições dos Mundiais, estão reservados bilhetes com categoria especial de preço, de nível quatro, para os cidadãos residentes no país, no valor de 40 riais (cerca de 10 euros).

Em comunicado, a FIFA diz também que todos os bilhetes serão entregues assim que esteja concluída esta fase, mas em caso de procura superior à oferta, nos mercados nacional e internacional, as entradas serão adjudicadas por sorteio.

Na primeira fase, concluída no final de março, o organismo do futebol mundial informou ter vendido 804.186 bilhetes, quando ainda era desconhecida a composição da fase de grupos da competição, que decorreu na sexta-feira, definindo praticamente os oito grupos.

Portugal integrará o grupo H, no qual defrontará o Gana em 24 de novembro (Doha), o Uruguai em 28 (Lusail), e a Coreia do Sul (Al Rayyan), treinada pelo português Paulo Bento, em 02 de dezembro.

Para o Mundial do Qatar, que decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro, a FIFA informou também hoje que as autoridades do Qatar ainda irão comunicar toda a informação e protocolo de segurança em relação à pandemia da covid-19.