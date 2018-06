O conimbricense, que veio com o filho e dois amigos deste, realçou a “boa relação” com os adeptos iranianos, sempre desejosos de fotos, e perspetivou para logo “um triunfo 2-0 com um ‘hat-trick’ de Ronaldo”, em contas difíceis de encaixar.

Ao José, ao João, ao Silvino e ao Ricardo, entre outros, juntam-se o angolano Sebastião Pitra, o indiano Singh e as russas Julia Ivanova e Tania Kralienka, que prometem mesmo torcer pela equipa das ‘quinas’ num possível embate com a seleção do seu país.

“Angola e Portugal são família, aproveitei o facto de viver na Rússia para vir dar força rumo à conquista do campeonato. Há pormenores a acertar, porém se melhorarem, tiverem mais força e determinação e mais confiança em si, como no Euro2016, podem chegar longe”, disse.

Sebastião garante que em Angola “todos estão a vibrar muito com o Mundial, defendendo a lusofonia, Portugal e Brasil”.

“Cristiano Ronaldo é o patrão da equipa, mas peço ao treinador que invista mais no Quaresma, está a fazer falta”, completou.

Julia Ivanova é uma moscovita “apaixonada pela seleção de Portugal há 18 anos, desde o Euro2000″, e que aparece em Saransk para assistir ao seu terceiro encontro neste Mundial, depois de uma viagem de mais de 10 horas “sentada num comboio toda a noite”.

“Portugal não está a jogar bem, no entanto espero que possa ganhar, ainda que o empate me dê mais jeito, pois tenho bilhete para Sochi, caso a seleção passe em segundo. Caso a Rússia se encontre com a seleção? No futebol, serei sempre por Portugal”, vincou.

A siberiana Tânia Kralienka está emigrada no Tajiquistão, antiga república soviética, e veio propositadamente a Saransk para ver Cristiano Ronaldo: “E, por causa dele, amo todo o Portugal”.

“Se a Rússia e Portugal se encontrarem, vai ser muito difícil para mim, mas sei que a Rússia vai gostar de mim sempre e como o Cristiano é uma ‘peça’ única, vou apoiá-lo. Ele pode vencer qualquer um, qualquer coisa, a qualquer altura”, sentenciou.

Singh veio de Nova Deli para ver o seu ídolo em ação, garantindo que na Índia “Cristiano Ronaldo é uma lenda, considerado invencível, pelo que tem muitos, muitos adeptos”.

Portugal e Espanha repartem a liderança do grupo B com quatro pontos, mais um do que o Irão de Carlos Queiroz, enquanto Marrocos, com zero, já está eliminado.

Portugal e Irão defrontam-se hoje às 21:00 (19:00 em Lisboa).