Questionado sobre a forma como a ausência de Jorge Jesus e Sérgio Conceição nos bancos das respetivas equipas pode influenciar o encontro, João de Deus recusou “fazer futurologia”, e afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da Taça de Portugal, que “este tipo de situações não deviam acontecer”.

“Tanto o ‘mister’ Jorge Jesus como Sérgio Conceição deviam estar no jogo, porque isso iria trazer mais espetáculo e mais encanto ao ‘clássico’. Eu e o meu colega [Vítor Bruno], o que vamos fazer, é colocar em prática aquilo que os treinadores principais foram trabalhando ao longo destes dias”, justificou.

Ainda assim, e depois de insistir que “quem pensa as ideias para os jogos e para as suas equipas é que devia estar no comando”, João de Deus voltou a lembrar que a equipa do Benfica está preparada “para tudo o que possa acontecer”, até porque preparação de Jorge Jesus para os encontros “vai ao mais ínfimo detalhe”.

“Isso faz com que os jogadores e nós estejamos mais confortáveis para dar respostas em função daquilo que aconteça no jogo. Estamos preparados para as ‘nuances’ que o adversário apresente”, assumiu João de Deus.

A conferência de imprensa, no Seixal, foi marcada pela confirmação de que existiu, na terça-feira, uma reunião entre Jorge Jesus e os responsáveis do Flamengo, mas João de Deus não deixou, também, de analisar o encontro dos oitavos de final da prova ‘rainha’ do futebol português.

“É provável que seja um jogo mais aberto, porque tem de haver uma decisão e é normal que fique mais dividido. Porque o FC Porto, tal como nós, vai tentar vencer o jogo. Tem jogadores rápidos e objetivos na frente, que nos podem causar problemas a qualquer momento, mas estamos bem identificados e queremos sobrepor as nossas virtudes e diminuir as nossas dificuldades”, analisou o adjunto de Jorge Jesus.

O Benfica visita na quinta-feira o FC Porto, em encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal que não contará com Jorge Jesus no banco dos ‘encarnados’ nem Sérgio Conceição no dos ‘azuis e brancos’, ambos castigados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogo tem início marcado para as 20:45, no Estádio do Dragão, e será arbitrado pelo internacional Fábio Veríssimo (AF Leiria).