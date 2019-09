O administrador judicial falava na primeira sessão do julgamento do incidente de qualificação de insolvência da SAD do Beira-Mar, que foi requerida por vários ex-jogadores do clube aveirense.

Em causa, segundo Elmano Vaz está o facto de o ex-presidente da SAD Omar Scafuro ter cedido em 2014 os direitos televisivos no valor de 175 mil euros à empresa Pieralisi, um ato que carecia da autorização do administrador judicial provisório, o que não aconteceu.

Para o administrador de insolvência, este ato teve como objetivo exclusivo “sonegar património à esfera jurídica da devedora e em consequência frustrar os seus credores de serem ressarcidos dos respetivos créditos”.

Elmano Vaz referiu ainda que face à origem das dívidas à Segurança Social, a devedora deveria ter-se apresentado à insolvência em agosto de 2013, mas não o fez.