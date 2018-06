Adrien admitiu hoje que seria "mais difícil" à seleção ir longe no Mundial2018 de futebol sem o contributo do capitão Cristiano Ronaldo, autor de três golos na estreia, frente à Espanha.

“Era mais difícil, como óbvio. Prefiro tê-lo [na minha equipa], do que do outro lado. Mas não é o caso. Ele está connosco e muito bem e espero que continue”, assumiu, em Kratovo, onde a equipa das ‘quinas’ prepara o embate com Marrocos, na quarta-feira, em Moscovo.

O capitão da seleção lusa foi decisivo na estreia no Mundial, com um ‘hat-trick’ no empate 3-3 com a Espanha, a abertura do Grupo B, no qual o Irão, orientado por Carlos Queiroz, venceu a seleção marroquina, por 1-0.

Em conferência de imprensa, Adrien integrou o lote dos defensores de que Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista de todos os tempos.

“É a nossa opinião e todas as pessoas veem o que é notório. É um exemplo do que é para nós diariamente, não só nos jogos, nos golos que faz, no comportamento que tem e na liderança como nosso capitão. Para mim, é motivo de grande orgulho poder partilhar o balneário com ele. Como é óbvio é o melhor do mundo”, justificou.

Questionado sobre se o madeirense é mais líder na seleção de Portugal do que Messi na da Argentina, o médio entende que “não há comparações possíveis”.

“Para nós só existe um líder que está connosco e com o que estamos preocupados. Com que ele faça o seu melhor, como tem vindo a fazer, e esperamos que nos possa ajudar como tem vindo a fazer”, completou.

O médio dos ingleses do Leicester explicou que, após o empate frente a Espanha, Ronaldo não falou “dos seus êxitos, pois quer é que a equipa ganhe”: “Entrou no balneário e cumprimentou toda a gente pelo grande trabalho feito nesse jogo. E nós cumprimentámo-lo, como é óbvio, por mais três golos”.

“Foi mais uma grande ajuda que nos deu. A equipa também trabalhou para ele. Isso é que mais importante, Portugal seguir com esta união para os próximos jogos”, concluiu.