A temporada regular da NBA finalmente terminou e por isso no episódio de hoje e e o Ricardo Brito Reis olhamos para os jogos do play in, que vão apurar as últimas quatro equipas para os playoffs desta temporada.

Charlotte Hornets contra Indiana Pacers, Boston Celtics contra Washington Wizards, Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors são os jogos que vão dominar os próximos dias da atualidade da melhor liga de basquetebol do mundo e que são abordados em mais um episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia e apresentado por João Dinis e Ricardo Brito Reis.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Para além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.