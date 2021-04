Na competição masculina, Afonso Antunes (15,25 pontos), de 17 anos, bateu Guilherme Ribeiro (12,35), enquanto na prova feminina Carolina Mendes (10,60) superiorizou-se a Kika Veselko (8,50), que também tem 17 anos e é júnior.

Antunes e Mendes repetiram o triunfo que tinham alcançado no ano passado na mesma etapa, e iniciam a temporada na frente dos respetivos rankings nacionais.

“A final foi provavelmente a altura do campeonato em que houve melhores ondas. Agora quero manter a forma e tentar fazer com que não aconteça o que aconteceu no ano passado, quando perdi o título na última etapa”, vincou Afonso Antunes campeão do Allianz Ericeira Pro, em declarações reproduzidas pela Associação Nacional de Surfistas (ANS).

Por seu turno, Carolina Mendes destacou o equilíbrio da final feminina, mas “sem muitas ondas”, apontando como fator decisivo para a vitória o seu conhecimento da onda.

“Sabia que tinha de dar tudo. Estou feliz por vencer, só me dá motivação para continuar a treinar. Foi um excelente começo de ano”, atirou Carolina Mendes.

A Liga MEO Surf segue agora para a Figueira da Foz, onde a praia do Cabedelo vai receber a segunda etapa, de 23 a 25 de abril.