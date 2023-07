As 'Banyana Banyana', como são conhecidas, deviam ter enfrentado a seleção de Botswana em Tsakane, localidade a 50 quilómetros de Joanesburgo. No entanto, as jogadoras da seleção feminina de futebol da África do Sul recusaram jogar por considerarem que o campo, uma mistura de relva com terra, não cumpria os requisitos para um jogo internacional e que o risco de lesão era elevado.

As atletas sugeriram em alternativa jogar noutro estádio mais moderno, como o Soccer City de Joanesburgo ou o Orlando Stadium de Soweto.

Citado sob anonimato pelo jornal City Press, um dirigente da Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA) criticou o comportamento das jogadoras a quem apelidou de "mercenárias" e traidoras".

A África do Sul, 54ª no ranking da FIFA, está no Grupo G do Campeonato do Mundo, ao lado de Suécia (3ª), Itália (16ª) e Argentina (28ª).

A preparação da equipa sul-africana foi também interrompida por um conflito entre atletas e a direção em relação aos prémios a receber.

As jogadoras disseram que cada uma vai receber da FIFA 30 mil dólares pela participação no Mundial, mas não têm qualquer remuneração por parte da SAFA.