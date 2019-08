Numa nota enviada na quinta-feira, a AMA destaca problemas com a tecnologia utilizada para detetar esteroides banidos por aquele organismo, com as amostras por analisar a serem transportadas para outro laboratório.

O organismo mundial tem aplicado várias sanções a laboratórios por todo o mundo após o escândalo russo de encobrimento de análises positivas, aumentando os controlos e visitas, que levaram a várias suspensões e à retirada das acreditações de Portugal e Cazaquistão.