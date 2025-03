Durante a manhã, a organização foi adiando o arranque da prova devido às condições do mar, com a ondulação a ‘crescer’, permitindo o arranque dos quartos de final do quadro feminino às 11h05, ficando definidas em duas horas as quatro as semifinalistas.

A norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em 2023 e campeã olímpica em 2024, vencedora da etapa lusa em 2019, vai discutir a primeira meia-final com a australiana Molly Picklum, enquanto a canadiana Erin Brooks e a havaiana Gabriela Bryan vão disputar a segunda semifinal.

Quando começou a competição masculina, a ondulação estava já com ondas muito grandes e tubulares, graças ao vento leste que é favorável para a sua formação na Praia de Supertubos.

Mas começou a chover com grande intensidade e, pouco depois, houve uma mudança drástica na direção do vento, que levou a WSL a suspender a prova após a conclusão de apenas três das 16 baterias previstas.

Enquanto durou a prova masculina, o australiano Jack Robinson foi o grande destaque, com dois ‘tubos’ de grande dimensão, que lhe valeram a vitória sobre o havaiano Ian Gentil, logo na primeira bateria da terceira ronda.

Depois, foi a vez de o australiano Liam O’Brien bater o norte-americano Crosby Colapinto, e de o ‘canarinho’ Yago Dora afastar o compatriota Samuel Pupo, antes de a competição ser suspensa.

A forte ondulação aliada ao pico da maré cheia (pelas 16h30) levou mesmo à retirada preventiva dos espetadores do areal, por segurança.

Isto, enquanto a organização do evento retirava as estruturas que podiam ser potencialmente afetadas pelas ondas cada vez maiores.

A próxima chamada do Meo Rip Curl Pro Portugal, terceira das 12 etapas do circuito mundial, cujo período de espera arrancou no sábado e decorre até 25 de março, está marcada para terça-feira, às 6h45.