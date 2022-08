“A direção do clube agradece a Ricardo Soares e à sua equipa técnica pelo período em que assumiram a responsabilidade, com apreço sincero pelo grande esforço que fizeram e as suas tentativas contínuas de dar tudo, seja no treino ou em jogos”, pode ler-se numa curta nota do clube egípcio.

Fonte próxima do treinador deu conta à Lusa de que o técnico foi surpreendido pela saída, uma vez que já estava a preparar a próxima temporada, com uma mudança no corpo diretivo do clube apontada como decisiva para esta decisão.

Uma polémica entre o clube e a Federação egípcia, em torno de quem gere a arbitragem naquele país, fez com que vários jogadores da equipa principal fossem de férias, ‘obrigando’ o técnico a jogar com juniores em várias partidas.

No campeonato ganho pelo Zamalek, do português Jesualdo Ferreira, o Al Ahly acabou em terceiro, com 70 pontos, a sete dos campeões e a um do segundo lugar, tendo fechado terça-feira a prova com uma goleada por 4-0 ao Ceramica Cleopatra.

O técnico luso tinha deixado o Gil Vicente, que conduziu ao quinto lugar na I Liga em 2021/22, apurando o emblema para a Liga Conferência Europa, antes de assumir o desafio no Egito.

No campeonato, somou sete vitórias, cinco empates e duas derrotas, com apenas três golos sofridos e 18 marcados.