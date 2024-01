O Al-Feiha era, juntamente com o Damac, a única equipa que cometera a proeza de impedir o Al-Hilal de vencer todos os jogos do campeonato, ao impor um empate a um golo no jogo da primeira volta em casa do líder, à segunda jornada, disputada em 19 de agosto.

Hoje voltou a criar sérias dificuldades ao Al-Hilal, mantendo o nulo no marcador quase até final da partida, mais precisamente até ao minuto 86, altura em que o central Ali Al Bulayhi inaugurou o marcador.

O Al-Feiha ainda conseguiu fazer o 1-1, aos 90+1 minutos, mas o lance não foi validado por posição de fora de jogo, e acabou por ser o Al-Hilal a ampliar a vantagem aos 90+11, de penálti, pelo ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic.

O internacional português Rúben Neves foi titular e jogou durante os 90 minutos.

A equipa de Jorge Jesus conseguiu assim a 17.ª vitória, as últimas 12 consecutivas, no campeonato, tendo cedido apenas dois empates até ao momento, frente ao Al-Feiha, na segunda jornada, e ao Damac, na sétima jornada, ambos pelo mesmo resultado (1-1), em 19 de agosto e 21 de setembro, respetivamente.

Em todas as competições, o Al-Hilal soma 20 vitórias consecutivas, 12 para a Liga, três para a Taça do Rei, e cinco para a Liga dos Campeões Asiática.

Com este triunfo, o Al-Hilal segue com 53 pontos na liderança, ampliando para 10 pontos a vantagem sobre o Al-Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, que soma 43, mas tem menos um jogo, que cumprirá no sábado, em casa do Al-Taawon, e 16 sobre o terceiro classificado, o Al-Ahli, que recebe ainda hoje o Al-Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel.

Com o golo que marcou hoje, o sérvio Aleksandar Mitrovic passou a somar 17, reduzindo a diferença para o líder dos melhores marcadores que é Cristiano Ronaldo, com 19 (menos um jogo), enquanto o avançado camaronês do Damac, Georges-Kevin N’Koudou, seque na terceira posição, com 14.