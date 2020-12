A formação de Rui Vitória esteve a vencer por duas vezes, com um ‘bis’ de Petros, que marcou aos 10 minutos, e nos descontos do primeiro tempo (45+3).

O Damac empatou a partida, com um golo de Sérgio Vittor, aos 36 minutos, e um autogolo (48) do defesa brasileiro Maicon, antigo jogador do FC Porto.

O resultado mantém as duas equipas no fundo da tabela, ambas com oito pontos, mais um do que o lanterna-vermelha, o Al Ain, que no domingo recebe o Al Taawon.