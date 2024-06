O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro jogador mundial, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de ténis de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, nono da hierarquia, em três sets.

Em encontro dos quartos de final da prova francesa em terra batida, Alcaraz, que repete assim a presença nas meias-finais alcançada na edição passada, esteve sempre por cima do adversário, vencendo com parciais de 6-3, 7-6 (7-3) e 6-4, em duas horas e 15 minutos. Nas meias-finais, o espanhol, de 21 anos, vai defrontar o italiano Jannik Sinner, segundo do ranking e que vai ascender à liderança da hierarquia mundial na semana a seguir ao final do torneio.