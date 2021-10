Em Skopje, a primeira parte não teve golos, mas foi logo no reinício do segundo tempo que Kai Havertz, aos 50 minutos, abriu caminho para os germânicos confirmarem a presença no Qatar, antes de Timo Werner tornar-se na figura da partida, face a um ‘bis’ em apenas três minutos, aos 70 e 73, e Musiala (83) a sair do ‘banco’ para ‘selar’ o triunfo.

Com esta vitória, a ’mannschaft’ já sabe que terminará no topo da ‘poule’, somando, neste momento, 21 pontos, mais oito do que a segunda posicionada Roménia, que hoje venceu pela margem mínima a Arménia (1-0), quarta, com 12, os mesmos da terceira Macedónia do Norte.

A Islândia, com oito, e o Liechtenstein, com apenas um, ocupam as duas últimas posições.

Para além da Alemanha, o Qatar é o outro país que tem lugar assegurado, mas como país organizador.