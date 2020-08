Em entrevista ao site oficial da Federação Alemã de Futebol (DFB), Low justificou a decisão com o calendário carregado das duas equipas, que não só terminaram a 'Bundesliga' como ainda participaram na 'final a oito' da Liga dos Campeões, em Lisboa, depois da suspensão das competições provocada pela pandemia de covid-19.

"Já definimos que não vamos convocar esses jogadores, que estão sobrecarregados com jogos, para as partidas de setembro. Queremos que tenham o descanso e tempo de recuperação necessários. Refiro-me especificamente a Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Leon Goretzka, do Bayern, e a Marcel Halstenberg e Lukas Klostermann, do Leipzig", disse o técnico.

A Alemanha estreia-se no grupo 4 da Liga das Nações A em 03 de setembro, diante da Espanha, e três dias depois visita a Suíça.

Com vista à participação no Euro2020, que foi adiado para o próximo ano, Low considera "importante que os jogadores descansem e regressem aos clubes nas melhores condições físicas e mentais", para enfrentarem uma temporada "longa e exaustiva", que culminará com a participação na prova continental de seleções.

Por outro lado, Joachim Low, que guiou a Alemanha à conquista do Mundial2014, deixou elogios aos treinadores e compatriotas Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) e Julian Nagelsmann (Leipzig), pelo desempenho na Liga dos Campeões.

"Ter duas equipas alemãs nas meias-finais é uma prova da afirmação do futebol alemão. No ano passado, ganhou um treinador alemão, Jurgen Klopp, e este ano voltará a acontecer o mesmo [entre Hans-Dieter-Flick e Thomas Tuchel]", referiu, lembrando a amizade com o técnico do Bayern, que foi adjunto de Low na seleção germânica.

Quanto a uma previsão para a final, Low dividiu-se: "Acho que é 50% para cada lado. Se as duas equipas mantiverem o seu estilo habitual, com um jogo ofensivo, atrativo e taticamente bem delineado, iremos assistir a um grande duelo no domingo."