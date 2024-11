No Palácio de Desportes José María Carpena, em Málaga, a Alemanha, privada do melhor germânico da atualidade, Alexander Zverev (número dois mundial), contou com o experiente Jan-Lennard Struff (43.º) para se impor diante de Denis Shapavalov (56.º), ao cabo de duas horas e 10 minutos, por 4-6, 7-5 e 7-6 (7-5).

Mais cedo, o compatriota Daniel Altmaier (88.º) tinha dado vantagem aos germânicos, ao derrotar o canadiano Gabriel Diallo (86.º), por 7-6 (7-5) e 6-4, ao fim de duas horas.

Com este desfecho, os germânicos vão defrontar os Países Baixos na primeira meia-final, marcada para sexta-feira.

Na terça-feira, Rafael Nadal colocou um ponto final na carreira, aos 38 anos, após Carlos Alcaraz e Marcel Granollers terem perdido em pares, uma derrota que consumou a eliminação da Espanha da competição.

O vencedor de 22 torneios do Grand Slam e recordista de triunfos em Roland Garros (14) escolheu a Taça Davis para terminar a sua carreira, despedindo-se com 92 títulos, 63 dos quais em terra batida, superfície da qual é o incontestável ‘rei’, e 209 semanas como número um mundial.

Os vencedores dos duelos Itália-Argentina e Estados Unidos-Austrália, agendados para quinta-feira, vão medir forças na outra meia-final.