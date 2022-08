Semedo, médio de 24 anos, assinou um contrato com Al-Tai por duas temporadas, até 2024, e vai continuar a trabalhar com Pepa, que foi seu treinador no Vitória de Guimarães em 2021/22.

O internacional guineense (13 jogos e dois golos pela sua seleção) volta a atuar fora de Portugal, depois de já ter estado em Inglaterra, no Reading e no Nottingham Forest, e em Espanha, no Espanyol.

Depois de terminar a sua formação no Benfica, Semedo representou o Vilafranquense e o Moreirense, acabando por depois regressar à Luz na primeira metade da temporada 2018/19.

Esta época esteve em quatro jogos do Vitória de Guimarães e despediu-se do clube no último fim de semana, no arranque da I Liga, no triunfo por 1-0 em Chaves, num encontro em que foi expulso.