O emblema de Istambul vai iniciar a pré-temporada em 6 de julho, com dois dias dedicados aos habituais testes médicos, treinando pela primeira vez no dia 8.

A viagem para Portugal acontece em 14 de julho, segundo o plano relevado hoje pelo clube turco na rede social X.

Entre os vários particulares previstos para a estadia em solo nacional haverá dois com equipas portuguesas, nomeadamente com o Portimonense, em 17 de julho, e com o vice-campeão Benfica nove dias depois.

O encontro frente aos ‘encarnados’ encerra o programa de estágio da equipa de José Mourinho, que vai ainda defrontar os ingleses do Sunderland (20 de julho) e os sauditas do Al Ittihad (23).

O Fenerbahçe regressará em 27 de julho a Istambul, onde prosseguirá a preparação para a época 2025/26.