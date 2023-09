“Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia — Futebol, SAD e o treinador Álvaro Pacheco, e sua equipa técnica, chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho”, lê-se no sítio oficial dos ‘canarinhos’ na Internet.

Álvaro Pacheco, de 52 anos, iniciou a temporada no Estoril Praia, depois de quatro épocas no Vizela, que levou do Campeonato de Portugal ao primeiro escalão, conseguindo apenas uma vitória na I Liga 2023/24, na receção ao Rio Ave (2-0), na segunda jornada.

Seguiram-se três derrotas consecutivas e o empate frente aos vizelenses, que deixou o Estoril Praia no 17.º e penúltimo lugar do campeonato.

“O novo treinador será apresentado nos próximos dias de forma, a alcançar todos os nossos objetivos”, remata o Estoril Praia.