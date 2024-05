“O Vasco da Gama acertou a contratação do técnico Álvaro Pacheco, de 52 anos. O português chega ao ‘Gigante da Colina’ com contrato até o fim da temporada e possibilidade de renovação por mais uma”, informa o clube no seu sítio oficial.

O treinador português substitui no cargo o experiente Ramón Díaz, que deixou o Vasco da Gama no final de abril, sendo rendido interinamente desde então por Rafael Paiva, que era o responsável pela equipa de sub-20 dos ‘cariocas’.

“Álvaro Pacheco e sua comissão técnica desembarcaram no Rio de Janeiro na noite de domingo. Os novos profissionais tiveram seu primeiro dia de trabalho na manhã de segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, onde conheceram as instalações, o elenco e acompanharam as atividades”, detalha o Vasco da Gama, indicando que o técnico será acompanhado pelos adjuntos Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o fisiologista Ricardo Ferreira.

O técnico, de 52 anos, terminou a ligação ao Vitória de Guimarães a uma jornada do final da I Liga portuguesa, em conflito com a direção do clube minhoto, depois de ter assumido o comando da equipa à oitava jornada e de a ter conduzido ao quinto lugar da competição.

Esta será a segunda experiência do técnico fora de Portugal, mas a primeira enquanto treinador principal, já que em 2018 foi adjunto de Filipe Ribeiro nos lituanos do Lietava Jonava.

Além do Vitória de Guimarães, Pacheco orientou também Estoril Praia, no início desta época, e Fafe, mas foi no Vizela que se notabilizou, entre 2019 e 2022, liderando os vizelenses em três subidas de divisão consecutivas, do Campeonato de Portugal à I Liga.

É o terceiro treinador português a orientar o Vasco da Gama, seguindo os passos de Ernesto dos Santos (1946) e, mais recentemente, de Ricardo Sá Pinto (2020), sendo que, tanto um como outro, estiveram pouco mais de dois meses à frente dos vascaínos.

O Vasco da Gama, que tem no palmarés quatro títulos de campeão brasileiro, o último em 2000, é atualmente o 13.º classificado do Brasileirão, em que contabiliza duas vitórias e quatro derrotas, em seis jornadas já realizadas.