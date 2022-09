“Vamos com o intuito de impor o nosso jogo, de criar dificuldades ao Braga e de ir lá roubar pontos. Vai ser um jogo emotivo, dinâmico e intenso entre duas equipas que vão querer ganhar”, disse na conferência de imprensa de antevisão.

O Vizela vem de duas derrotas consecutivas (Benfica, fora, e Estoril Praia, em casa) e já não ganha desde a primeira jornada, quando foi a Vila do Conde bater o Rio Ave (1-0), somando desde aí dois empates e três derrotas.

Álvaro Pacheco, contudo, desvalorizou o atual momento da equipa: “Temos que saber lidar com tudo o que nos acontece com normalidade. Se achava que ia ter mais pontos nesta fase? Achava e a equipa merecia, mas a vida faz-se assim, temos que nos agarrar às soluções e não aos problemas”.

Já os bracarenses continuam invictos esta época e somaram, na quinta-feira, a sétima vitória consecutiva (em todas as competições) ao bater os alemães do Union Berlim por 1-0, na segunda jornada do grupo D da Liga Europa.

O treinador vizelense disse não ter dúvidas de que o Sporting de Braga “aproximou-se dos ‘três grandes’ e luta para ser campeão nacional”.

“É um adversário que tem feito um início de época fantástico, a nível nacional e internacional, com bons resultados e boas exibições. Nota-se que a equipa está a crescer, está madura e confiante”, analisou.

Álvaro Pacheco considerou mesmo que a maior densidade competitiva é uma vantagem para o adversário.

“Não olho para o Braga por esse prisma, até considero o contrário: as equipas que têm mais jogos, como o Braga e o Benfica, estão mais entrosadas e sintonizadas com as ideias dos seus treinadores. É um dos pontos mais fortes do Braga neste momento”, afirmou.

O técnico quer um Vizela “muito forte nos duelos” para equilibrar a contenda com o Sporting de Braga, que “é muito forte aí e no momento da perda de bola, é muito vertical, objetivo e pragmático”.

“Temos que ser uma equipa compacta para não permitir espaço entre linhas e controlar a profundidade porque o Vitinha é muito forte a atacar esse espaço. Com bola, temos que ter coragem para saber ferir o adversário e tranquilidade de finalizar no último terço”, referiu.

O técnico considerou que o Vizela foi “sempre competitivo e esteve perto de pontuar” diante de FC Porto e Benfica (derrotas por 1-0, em casa, e 2-1, fora, respetivamente) com os golos decisivos a surgirem no final das partidas.

O técnico admitiu como “grande probabilidade” sofrer golos em Braga, mas disse preferir olhar para a vontade do Vizela também querer marcar, pedindo aos seus jogadores “concentração” e “foco”.

No final, Álvaro Pacheco fez questão de deixar um “grande abraço” ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e “repudiar claramente o que aconteceu” após a derrota dos ‘dragões’, por 4-0, com o Club Brugge, na terça-feira, para a Liga dos Campeões – o carro onde seguia a sua mulher e dois filhos do treinador dos ‘azuis e brancos’ foi apedrejado por adeptos do clube portista.

O defesa central Bruno Wilson continua lesionado e vai falhar a deslocação a Braga, tal como o defesa direito Tomás Silva, castigado.

Vizela, 13.º classificado, com cinco pontos, e Sporting de Braga, segundo, com 16, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.