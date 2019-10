Fazendo dupla com o espanhol Andy Soucek num Bentley da K-PAX Racing, Álvaro Parente já tinha vencido a primeira corrida do fim de semana, disputada no sábado.

Esta madrugada bateu toda a concorrência na prova principal, terminando as 58 voltas com o tempo de 1:30.59,775 horas, com 6,448 segundos de vantagem sobre os segundos classificados, o brasileiro Rodrigo Baptista e o belga Maxime Soulet.

O finlandês Toni Vilander e o espanhol Miguel Molina (Ferrari) fecharam os lugares do pódio, a 18,481 segundos dos vencedores.

Com estes resultados, a equipa que fez alinhar o piloto portuense venceu o Campeonato de Equipas enquanto a Ferrari conquistou o Campeonato de Construtores.