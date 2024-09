“Os nossos rivais estão a jogar bem, não perdem pontos e parece-me, com o desenrolar do campeonato, que é difícil essas equipas perderem pontos. Portanto, nós também não podemos perder pontos”, vincou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da sétima jornada, questionado sobre a possibilidade de gerir o plantel tendo em vista a visita ao PSV Eindhoven, na terça-feira.

Por isso, garantiu que irá apresentar “o melhor onze para este jogo” e explicou que “a única maneira de fazer gestão é quando os jogos o permitem, perto do final”.

“Este é o jogo mais importante e depois logo faremos a avaliação de quem está apto, quem não está, para o jogo a seguir ao Estoril [Praia]. Por isso, este jogo é o mais importante”, concluiu Amorim.

Para a partida de sexta-feira, o técnico já poderá contar com pelo menos três jogadores que estiveram ausentes, por lesão, nos últimos encontros.

“[Gonçalo] Inácio recuperou, [Eduardo] Quaresma também” e, por isso, vão ser convocados, aumentando as opções do treinador na defesa, ao contrário do que acontece nas posições dos avançados.

“O Marcus [Edwards] e o Pote [Pedro Gonçalves] dificilmente estarão [aptos] antes da paragem das seleções [nacionais], até porque não queremos arriscar nada e, tendo uma paragem aí, estamos a contar um bocadinho com esse tempo”, justificou.

Já Daniel Bragança, que saiu ‘tocado’ no último encontro, frente ao AVS, “está pronto e é opção” para sexta-feira, assim como o guarda-redes Kovacevic, que se encontrava lesionado desde o final de agosto, mas vai regressar no banco de suplentes.

“Irá manter-se o Franco Israel na baliza para este jogo. Depois, como todos os jogadores, vamos gerindo da melhor forma a posição de guarda-redes, sabendo que é uma posição diferente das restantes”, adiantou o treinador.

Sobre a concorrência para ocupar o lugar que era, habitualmente, de Pedro Gonçalves e foi ocupado, no último encontro, por Conrad Herder, o treinador não ‘abriu o jogo’ sobre quem vai alinhar frente ao Estoril Praia, mas lembrou que “Maxi [Araújo] também está à espera da sua oportunidade”.

O Sporting visita o Estoril Praia na sexta-feira, em partida da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

A equipa orientada por Rúben Amorim procura manter o registo 100% vitorioso no campeonato, que lidera com 18 pontos conquistados em seis encontros, mais três do que o segundo classificado, o FC Porto, e mais cinco do que o terceiro, o Benfica.

Já o Estoril Praia, orientado pelo escocês Ian Cathro, não perde há quatro encontros na I Liga, mas segue na 13.ª posição, com seis pontos em seis jogos, resultantes de três empates e apenas uma vitória.