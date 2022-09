“O [Cristiano] Ronaldo é jogador do Manchester United, nunca me foi apresentado, portanto é impossível meter o lugar à disposição”, atirou o técnico quando confrontado com as notícias veiculadas esta semana por alguns órgãos de comunicação social ingleses.

Segundo o Amorim, haveriam “outras coisas” que o fariam “mais rapidamente colocar o lugar à disposição” do que a possibilidade de o clube contratar ‘CR7’, o que não faz porque tem “um compromisso com o clube e principalmente com os jogadores” do atual plantel ‘verde e branco’.

“Portanto, isso é falso. E essa hipótese nunca se pôs. Foi muito falada, mas nunca se pôs”, concluiu.

Amorim, de resto, garantiu que mantém uma “relação normal” com a direção presidida por Frederico Varandas, que na quarta-feira o considerou como “o melhor treinador da I Liga” portuguesa de futebol “e um dos melhores do mundo”, mas ‘dispensou’ o apoio da direção do clube, “principalmente nestas fases” de resultados desportivos abaixo das expectativas.

“Eu não gosto muito, principalmente nestas fases, de apoio. A direção não precisa de me apoiar. Isso é algo que deve fazer quando entende, eu sinto-me bastante confortável. E como acredito que podemos ganhar todos os jogos, sinto-me sempre bem acompanhado porque estou acompanhado pelos meus jogadores”, vincou.

Nesse sentido, o técnico frisou que considera os seus jogadores “sempre os melhores do mundo” e rejeitou estar “insatisfeito” com as contratações do clube no atual mercado de transferências, até porque “em momentos como este parecia que estava a atirar a culpa para os outros”.

O treinador abordou as questões sobre Cristiano Ronaldo e o seu relacionamento com a direção do clube na antevisão do encontro com o Estoril Praia, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendada para as 21:15 de sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

A equipa orientada por Ruben Amorim procura regressar aos triunfos no campeonato, após duas derrotas consecutivas, frente ao FC Porto (3-0) e ao Desportivo de Chaves (2-0) que a ‘atiraram’ para o 13.º lugar a oito pontos do atual líder, o Benfica.